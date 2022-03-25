Понад 100 міжнародних фармкомпаній залишились на ринку Росії, - РНБО

Росі вже 30-й день руйнує Україну. Багато компаній через це відмовляють співпрацювати з країною-агресором. Однак, понад 100 міжнародних фармацевтичних компаній залишились вести свій бізнес в Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.
Зазначається, що такі компанії й далі продовжують фінансувати окупантів, що вбивають мирне населення України.
До списку увійшли такі компанії:
Зазначається, що компанії Sanofi, Merck Sharp & Dohme ltd, AbbVie Inc також залишаються у РФ. Однак, повідомляється, що вони зупинили нові клінічні випробування у країні-агресорі.
Загалом у списку понад 100 міжнародних фармацевтичних компаній, які сплачують податки та сприяють придбанню агресором нових ракет і бомб, що вбивають населення України
Раніше ми повідомляли, що японський виробник техніки Sharp припинив поставки в Росію.
Також ми писали, що НБУ закликав міжнародні банки припинити будь-яку роботу в Росії.
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