ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

НБУ закликав міжнародні банки припинити будь-яку роботу в Росії

Новость на русском →
Україна, Вівторок 22 березня 2022 16:56
НБУ закликав міжнародні банки припинити будь-яку роботу в Росії Фото: голова НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Голова Національного банку України закликав керівників міжнародних банківських груп припинити будь-яку роботу своїх дочірніх установ та філій на території Росії. Кирило Шевченко просить їх долучитися до міжнародних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначається у зверненні за підписом голови НБУ, будь-які фінансові операції з установами цієї країни і як наслідок сплата податків до її бюджету й надалі сприятимуть фінансуванню військових злочинів і терористичних актів проти мирного населення України.

Розширення географії військових дій та акти терору проти мирного населення вказують на те, що вжиті до сьогодні заходи є недостатньо дієвими. З огляду на це важливо й надалі посилювати тиск на агресора для послаблення його позицій. Припинення діяльності на російському ринку банківських груп, які є лідерами світового ринку фінансових послуг, посилить вплив вже застосованих світовою спільнотою економічних санкцій до Росії.

"Продовження роботи на території Росії може нести додаткові репутаційні ризики для ваших організацій не лише в нашій країні, а у Європі загалом. Адже у своїй боротьбі проти окупанта Україна отримала підтримку не тільки більшості європейських урядів та представників міжнародної бізнес-спільноти, але й громадськості цих країн", - наголосив Шевченко.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро