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Японський виробник техніки Sharp припинив поставки в Росію

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Японія, Середа 23 березня 2022 08:52
Японський виробник техніки Sharp припинив поставки в Росію Фото: японський виробник техніки Sharp припинив поставки в Росію (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Японський виробник електроніки Sharp заявив про припинення постачання своєї продукції до Росії. Причиною тому є повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"Ми як Sharp Group глибоко стурбовані поточним конфліктом, що розвивається в Україні. Ми посилаємо наші молитви всім жертвам конфлікту та щиро бажаємо якнайшвидшого мирного вирішення. Щоб підтримати гуманітарну програму, наші підприємства також будуть робити місцеві пожертви на благодійні організації, які беруть участь у цій роботі, поряд із індивідуальними зусиллями щодо надання допомоги. Наразі Sharp Group призупиняє поставки в Росію через конфлікт. Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією та вживатимемо адекватних заходів на основі духу нашої хартії корпоративної поведінки Sharp Group", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, через введені санкції за повномасштабне вторгнення в Україну Росія може залишитися без ліфтів. Запчастин для їх безперебійної роботи у країни залишилося лиш на півроку.

РФ вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 28-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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