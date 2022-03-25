Более 100 международных фармкомпаний остались на рынке России, - СНБО

Роси уже 30-й день разрушает Украину. Многие компании из-за этого отказывают сотрудничать со страной-агрессором. Однако, более 100 международных фармацевтических компаний остались вести свой бизнес в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Отмечается, что такие компании продолжают финансировать оккупантов, убивающих мирное население Украины.
В список вошли такие компании:
Отмечается, что компании Sanofi, Merck Sharp & Dohme ltd, AbbVie Inc также остаются в РФ. Однако, сообщается, что они остановили новые клинические испытания в стране-агрессоре.
Всего в списке более 100 международных фармацевтических компаний, которые платят налоги и содействуют приобретению агрессором новых ракет и бомб, что убивают население Украины
Ранее мы сообщали, что японский производитель техники Sharp прекратил поставки в Россию.
Также мы писали, что НБУ призвал международные банки прекратить любую работу в России.
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