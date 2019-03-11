Майже 100% особового складу Нацполіції залучені до виборів

Наразі продовжується підготовка правоохоронців до роботи на виборах

К выборам 2019 привлечены почти 100% личного состава Национальной полиции Украины. Об этом на брифинге о расследовании нарушений избирательного законодательства рассказал заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе, передает корреспондент РБК-Украина.

В МВД отмечают, что сейчас проводится вся необходимая подготовка правоохранителей, чтобы "день голосования проходил спокойно".

"Почти 100 процентов личного состава будут привлечены к избирательному процессу", - сказал он.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что в день выборов президента Украины, 31 марта, охранять общественную безопасность будет более 130 тысяч правоохранителей.

Напомним, с 21 марта 2019 для охраны общественного порядка, охраны избирательных участков и избирательной документации во время выборов-2019 заступят все подразделения Национальной полиции.

РБК-Украина писало, что с начала предвыборной кампании получено 2786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.