Поліція з 21 березня почне охороняти виборчі дільниці

Фото: Сергій Князєв (РБК-Україна)

Для забезпечення громадського порядку, охорони виборчих дільниць та документації заступлять всі підрозділи поліції

Голова Національної поліції Сергій Князєв розповів, що з 21 березня для забезпечення громадського порядку, охорони виборчих дільниць та виборчої документації під час выборов-2019 заступлять всі підрозділи Нацполіції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

У свою чергу заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич зазначив, що бійці спецпідрозділів поліції особливого призначення, патрульній поліції особливого призначення і тактико-оперативного реагування патрульної поліції не будуть нести службу на виборчих дільницях. Зокрема, вони будуть працювати у складі мобільних резервів, а також реагувати на порушення громадського порядку та порушення, пов'язані з виборчим процесом.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергія Яровий повідомив, що дотримання закону і правопорядку під час виборчого процесу - принципова позиція МВС. За його словами, МВС буде неухильно забезпечувати порядок, оперативно реагувати на можливі провокації і дотримуватися букви закону під час виборчого процесу та в день голосування.

Нагадаємо, поліція за добу, 25 лютого, відкрила чотири кримінальні справи, пов'язаних з виборчим процесом. З початку передвиборчої кампанії зафіксовано 1991 повідомлення. Поліцейські відкрили 100 кримінальних проваджень. Крім того, правоохоронці склали 435 адміністративних протоколів за фактами порушень у виборчій сфері. В основному такі повідомлення пов'язані з незаконною агітацією - 1194 факту.

Додамо, що в Україні напередодні президентських виборів 2019 запустили інформаційно-аналітичну систему "Вибори-2019" для фіксації порушень.