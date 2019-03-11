Поліція отримала майже 2,8 тис. повідомлень про порушення на виборах

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього розпочато 142 кримінальні провадження

З початку передвиборчої кампанії на виборах 2019 отримано 2786 повідомлень про правопорушення, які пов'язані з виборчим процесом. Про це на брифінгу про розслідування порушень виборчого законодавства розказав заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіціі Максим Цуцкірідзе, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що було складено 517 адмінпротоколів, а слідчими розпочато 142 кримінальні провадження, які пов'язані з порушенням прав і свобод громадян.

За словами Цуцкірідзе, найбільше проваджень зареєстровані у Києві.

"Найбільше кримінальних проваджень зареєстровано в місті Києві. 63 провадження з усього числа відкрито через порушення виборчих прав", - додав він.

Він зазначив, що два із цих проваджень відкриті по факту перешкоджання роботі журналістів.

"Повідомлено про підозру 22 особам. У 3 кримінальних провадженнях вже надіслано три обвинувальних акти до суду", - резюмував він.

Нагадаємо, 2 березня правоохоронці приступили до перевірки виборчих дільниць по всій Україні. Інспектори ДСНС почали перевірку стану приміщень та будівель, які будуть використовуватися в якості виборчих дільниць.

РБК-Україна писало, що план підкупу виборців у Вінницькій, Волинській та Дніпропетровській областях під час виборів вилучили правоохороці під час обшуків у справі причетності народного депутата Валерія Дубіля до підкупу кандидата в президенти Юрія Тимошенка.