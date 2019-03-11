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Майже 100% особового складу Нацполіції залучені до виборів

Новини » Вибори 2019    11.03.2019 - 15:34
Майже 100% особового складу Нацполіції залучені до виборів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі продовжується підготовка правоохоронців до роботи на виборах

До виборів 2019 залучені майже 100% особового складу Національної поліції України. Про це на брифінгу про розслідування порушень виборчого законодавства розказав  заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіціі Максим Цуцкірідзе, передає кореспондент РБК-Україна. 

У МВС зазначають, що наразі проводиться вся необхідна підготовка правоохоронців, щоб "день голосування проходив спокійно".

"Майже 100 відсотків особового складу буде залучено до виборчого процесу ", - сказав він. 

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що у день виборів президента України, 31 березня, охороняти громадську безпеку буде понад 130 тисяч правоохоронців

Нагадаємо, з 21 березня 2019 для охорони громадського порядку, охорони виборчих дільниць та виборчої документації під час виборів-2019 заступлять всі підрозділи Національної поліції.

РБК-Україна писало, що з початку передвиборчої кампанії отримано 2786 повідомлень про правопорушення, які пов'язані з виборчим процесом. 

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