Майже 100% особового складу Нацполіції залучені до виборів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі продовжується підготовка правоохоронців до роботи на виборах

До виборів 2019 залучені майже 100% особового складу Національної поліції України. Про це на брифінгу про розслідування порушень виборчого законодавства розказав заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіціі Максим Цуцкірідзе, передає кореспондент РБК-Україна.

У МВС зазначають, що наразі проводиться вся необхідна підготовка правоохоронців, щоб "день голосування проходив спокійно".

"Майже 100 відсотків особового складу буде залучено до виборчого процесу ", - сказав він.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що у день виборів президента України, 31 березня, охороняти громадську безпеку буде понад 130 тисяч правоохоронців.

Нагадаємо, з 21 березня 2019 для охорони громадського порядку, охорони виборчих дільниць та виборчої документації під час виборів-2019 заступлять всі підрозділи Національної поліції.

РБК-Україна писало, що з початку передвиборчої кампанії отримано 2786 повідомлень про правопорушення, які пов'язані з виборчим процесом.