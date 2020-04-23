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Українських лікарів почнуть тестувати на COVID-19 кожні п'ять днів

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 17:07
Українських лікарів почнуть тестувати на COVID-19 кожні п'ять днів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Близько 20% заражених в Україні - медики

У зв'язку з ситуацією з коронавірусом в Україні лікарів почнуть тестувати кожні п'ять днів. Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, найближчим часом з'явиться наказ про зміну алгоритму тестування.

"Наших лікарів, які працюють з коронавірусною хворобою, ми будемо тестувати кожного раз на 5 днів. 20% хворих медичних працівників - це дуже багато", - зазначив Степанов.

Відзначимо, в уряді одним з головних завдань до виходу України з карантину називають збільшення кількості тестувань на коронавірус, а також підвищення рівня забезпеченості медичних установ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні заразилися на коронавірус більше 1200 медиків.

Зазначимо, станом на 23 квітня, загальне число померлих від COVID-19 досягло 187, добовий приріст становив 13 осіб. Серед померлих переважають пацієнти у віці від 50 років (85%). При цьому різке зростання нових випадків інфікування пов'язане з порушенням карантинного режиму під час святкування Вербної неділі та Великодня.

Степанов: ми будемо змушені носити маски довгий час
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