До 15 тысяч долларов за гектар леса. Как ученые оценивают ущерб для окружающей среды от войны

Война нанесла экологии Украины колоссальный ущерб, масштабы которого пока трудно оценить из-за оккупации и минирования территорий. Однако украинские ученые уже готовят доказательную базу, которая станет основой для взыскания репараций с России.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал академик, заведующий отделом геоботаники и экологии Института ботаники им. М. Г. Холодного НАН Украины Яков Дидух.
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Академик Яков Дидух отмечает, что больше всего от пожаров страдают леса, а уничтожение Серебрянского леса в Луганской области вообще называет критическим.
"Больше всего пострадали леса. Они страдают не столько от прямого удара, сколько от пожаров. Иногда враг поджигает их намеренно", - говорит ученый.
Также сильно страдают степи от массового минирования и обезлюдения. Эти участки останутся недоступными для выпаса скота на протяжении десятилетий. Без людей и выпаса степи со временем зарастают кустарником, что приводит к их утрате.
От боевых действий также пострадали лесополосы на юге, что может привести к появлению пыльных бурь, а кроме того - из-за подрыва Каховского водохранилища под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений.
По словам академика, главная цель ученых сейчас - не подсчитать окончательную сумму убытков, а создать безупречную методику, которая выдержит проверку в международных судах.
"Мы не ставим перед собой задачу дать окончательную оценку прямо сейчас - наша цель заключается в создании надежной методики, с помощью которой мы сможем обращаться в международные инстанции для получения компенсации. Мы оцениваем, как перевести утраченную биомассу в денежный эквивалент на основе общепринятых международных подходов, чтобы впоследствии к нам не возникало никаких вопросов", - объясняет Дидух.
На основе текущих расчетов цена одного гектара уничтоженного леса уже определена.
"Уже сейчас наши расчеты показывают, что годовая экологическая стоимость одного гектара оценивается в 10-15 тысяч долларов. Сюда включена стоимость их функций, в частности почвообразования, климатической роли, но нужно учитывать затраты на восстановление, а также рекреационно-социальное значение", - отмечает ученый.
Экологические последствия войны для окружающей среды (инфографика РБК-Украина)
Для того чтобы процесс подсчета был быстрым и объективным, ученые разработали специальное программное обеспечение. Это позволит профильным ведомствам минимизировать ошибки при оценке ущерба.
"Мы еще в прошлом году подготовили методику и представили ее в Минокружение. Но выяснилось, что на основе только текстовой части ведомству трудно производить расчеты, поэтому мы разработали специальную программу: достаточно ввести в нее исходные данные, и она автоматически выдаст результат", - говорит Яков Дидух.
Следующим шагом после фиксации убытков станет юридическая работа. По словам академика, именно Государственная экологическая инспекция или профильное министерство должны использовать эти данные, чтобы в будущем юристы могли подавать иски о получении репараций за экоцид.
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