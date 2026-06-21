До 15 тисяч доларів за гектар лісу. Як вчені оцінюють збитки для довкілля від війни

Головне: Вартість шкоди: Знищення 1 гектару лісу оцінюється в 10-15 тисяч доларів щорічних екологічних втрат.

Знищення 1 гектару лісу оцінюється в 10-15 тисяч доларів щорічних екологічних втрат. Спеціальна методика: Вчені розробили спеціальну програму, яка дозволить органам влади швидко розраховувати збитки для позовів до міжнародних судів.

Вчені розробили спеціальну програму, яка дозволить органам влади швидко розраховувати збитки для позовів до міжнародних судів. Найбільші втрати: Критично постраждали ліси (особливо Серебрянський ліс) та степи. Основні чинники шкоди - навмисні підпали, окопи, мінування та відсутність догляду через знелюднення.

Критично постраждали ліси (особливо Серебрянський ліс) та степи. Основні чинники шкоди - навмисні підпали, окопи, мінування та відсутність догляду через знелюднення. Загроза катаклізмів: Знищення лісосмуг посилює ризик виникнення пилових бур на півдні.

Найболючіші екологічні втрати

Академік Яків Дідух зазначає, що найбільше страждають ліси від пожеж, а знищення Серебрянського лісу на Луганщині взагалі називає критичним.

"Найбільше пошкоджені ліси. Вони потерпають не стільки від прямого удару, як від пожеж. Іноді ворог їх підпалює навмисно", - каже вчений.

Також сильно страждають степи від масового мінування та знелюднення. Ці ділянки залишаться недоступними для випасу худоби десятиліттями. Без людей та випасу степи з часом заростають чагарниками, що веде до їхньої втрати.

Від бойових дій також постраждали лісосмуги на півдні, що може призвести до появи пилових бур, а ще - через підрив Каховського водосховища під загрозою зникнення опинились деякі види рідкісних рослин.

Скільки коштує гектар знищеного лісу

За словами академіка, головна мета науковців зараз - не підбити фінальну суму збитків, а створити бездоганну методику, яка витримає перевірку в міжнародних судах.

"Ми не ставимо собі завдання надати фінальну оцінку прямо зараз - наша мета полягає у створенні надійної методики, з якою ми зможемо виходити в міжнародні інстанції для отримання відшкодування. Оцінюємо, як перевести втрачену біомасу в грошовий еквівалент на основі загальноприйнятих міжнародних підходів, аби згодом до нас не виникало жодних питань", - пояснює Дідух.

На основі поточних розрахунків, ціна одного гектара знищеного лісу вже визначена.

"Вже зараз наші розрахунки показують, щорічна екологічна вартість одного гектару оцінюється в 10-15 тисяч доларів. Сюди закладено вартість їх функцій, зокрема ґрунтотворення, кліматичної ролі, але потрібно рахувати затрати на відновлення, рекреаційно-соціальне значення", - зазначає науковець.

Екологічні наслідки для довкілля від війни (інфографіка РБК-Україна)

Як рахуватимуть збитки

Для того, щоб процес підрахунку був швидким та об'єктивним, вчені розробили спеціальне програмне забезпечення. Це дозволить профільним відомствам мінімізувати помилки під час оцінки шкоди.

"Ми ще торік підготували методику і подали її до Міндовкілля. Але з’ясувалося, що на основі лише текстової частини відомству важко робити розрахунки, тому ми розробили спеціальну програму: достатньо ввести в неї вихідні дані, і вона автоматично видасть результат", - каже Яків Дідух.

Наступним кроком після фіксації збитків стане юридична робота. За словами академіка, саме Державна екологічна інспекція або профільне міністерство мають використовувати ці дані, аби в майбутньому юристи могли подавати позови для отримання репарацій за екоцид.