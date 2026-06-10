Культуры смещаются на север: что будет с урожаем в Украине из-за изменений климата
Изменения климата уже влияют на украинское сельское хозяйство. В перспективе некоторые культуры могут сместиться из южных регионов на север страны.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала эксперт климатического отдела ОО "Екодія" София Садогурская.
Главное:
- Миграция культур: Из-за стремительного потепления и длительных засух традиционные сельскохозяйственные культуры постепенно будут смещаться из южных областей на север Украины.
- Удар по регионам: Степная зона больше всего страдает от дефицита влаги, одновременно в центре страны участились ливни, которые смывают плодородный слой почвы.
- Иллюзия выгоды: Перенос посевов на север не компенсирует убытки.
- Угроза опылителям: Массовое исчезновение насекомых-опылителей может нанести прямой удар по урожайности.
- Путь к спасению: Аграриям уже сейчас необходимо переходить на засухоустойчивые сорта растений, внедрять эффективное управление водой и усиленно защищать почвы от деградации.
Засухи и жара становятся новой нормой
По словам эксперта, изменение климата уже сегодня влияет на урожайность и условия ведения аграрного бизнеса в Украине.
Среди основных вызовов она назвала повышение средней температуры, более частые волны жары, длительные засухи, изменение режима осадков и сокращение периода со стабильным снежным покровом.
Проблемы южных и центральных регионов
Наиболее ощутимо последствия климатических изменений уже проявляются в степной зоне. Речь идет прежде всего об Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, где аграрии все чаще сталкиваются с дефицитом влаги и засухами.
По словам эксперта, это не только снижает урожайность традиционных культур, но и повышает риски деградации и эрозии почв.
В центральных регионах Украины также растет количество жарких дней и длительных периодов без осадков. В то же время дожди все чаще имеют ливневый характер.
"Вместо равномерного увлажнения почвы за короткое время выпадает большое количество осадков, что может приводить к локальным подтоплениям, смыванию плодородного слоя почвы и потере урожая", - пояснила Садогурская.
Некоторые культуры могут "переехать" на север
Эксперт прогнозирует, что в дальнейшем изменение климата может изменить пригодность различных регионов для выращивания отдельных культур. Из-за потепления часть растений постепенно будет смещаться на север.
Впрочем, это не означает, что украинский агросектор выиграет от таких изменений.
"Потери водных ресурсов, более частые экстремальные погодные явления и рост риска засух, вероятно, создадут гораздо больше проблем, чем новых возможностей", - подчеркнула она.
Под угрозой могут оказаться опылители
Отдельным риском является влияние изменения климата на биоразнообразие. По прогнозам ученых, если глобальная температура вырастет более чем на 2-3 градуса, под угрозой могут оказаться 20-30% видов на планете.
Это касается и насекомых-опылителей, от которых зависит значительная часть сельскохозяйственного производства. Сокращение их численности может напрямую повлиять на урожайность многих культур.
Как аграриям адаптироваться
По мнению Садогурской, Украине необходимо уже сейчас готовить сельское хозяйство к новым климатическим условиям.
Среди ключевых мероприятий она назвала эффективное управление водными ресурсами, использование устойчивых к жаре и засухе сортов, защиту почв и повышение устойчивости агросектора к экстремальным погодным явлениям.
Ранее РБК-Украина писало, что изменения климата в Украине приводят к более частым и интенсивным засухам и паводкам. Украина нагревается быстрее среднемировых темпов, из-за чего бесснежные зимы, длительные волны жары и неравномерное распределение осадков становятся новой нормой. Климатологи предупреждают, что это усиливает риски дефицита воды, эрозии почв, природных пожаров и создает дополнительные угрозы для сельского хозяйства.
Также мы рассказывали, что изменения климата и деятельность человека способствуют распространению в Украине опасных инвазионных растений. Из-за потепления и завоза чужеродных видов местные растения постепенно вытесняются.