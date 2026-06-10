Культуры смещаются на север: что будет с урожаем в Украине из-за изменений климата

Изменения климата уже влияют на украинское сельское хозяйство. В перспективе некоторые культуры могут сместиться из южных регионов на север страны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала эксперт климатического отдела ОО "Екодія" София Садогурская.

Главное: Миграция культур: Из-за стремительного потепления и длительных засух традиционные сельскохозяйственные культуры постепенно будут смещаться из южных областей на север Украины.

Из-за стремительного потепления и длительных засух традиционные сельскохозяйственные культуры постепенно будут смещаться из южных областей на север Украины. Удар по регионам: Степная зона больше всего страдает от дефицита влаги, одновременно в центре страны участились ливни, которые смывают плодородный слой почвы.

Степная зона больше всего страдает от дефицита влаги, одновременно в центре страны участились ливни, которые смывают плодородный слой почвы. Иллюзия выгоды: Перенос посевов на север не компенсирует убытки.

Перенос посевов на север не компенсирует убытки. Угроза опылителям: Массовое исчезновение насекомых-опылителей может нанести прямой удар по урожайности.

Массовое исчезновение насекомых-опылителей может нанести прямой удар по урожайности. Путь к спасению: Аграриям уже сейчас необходимо переходить на засухоустойчивые сорта растений, внедрять эффективное управление водой и усиленно защищать почвы от деградации.

Засухи и жара становятся новой нормой

По словам эксперта, изменение климата уже сегодня влияет на урожайность и условия ведения аграрного бизнеса в Украине.

Среди основных вызовов она назвала повышение средней температуры, более частые волны жары, длительные засухи, изменение режима осадков и сокращение периода со стабильным снежным покровом.

Проблемы южных и центральных регионов

Наиболее ощутимо последствия климатических изменений уже проявляются в степной зоне. Речь идет прежде всего об Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, где аграрии все чаще сталкиваются с дефицитом влаги и засухами.

По словам эксперта, это не только снижает урожайность традиционных культур, но и повышает риски деградации и эрозии почв.

В центральных регионах Украины также растет количество жарких дней и длительных периодов без осадков. В то же время дожди все чаще имеют ливневый характер.

"Вместо равномерного увлажнения почвы за короткое время выпадает большое количество осадков, что может приводить к локальным подтоплениям, смыванию плодородного слоя почвы и потере урожая", - пояснила Садогурская.

Некоторые культуры могут "переехать" на север

Эксперт прогнозирует, что в дальнейшем изменение климата может изменить пригодность различных регионов для выращивания отдельных культур. Из-за потепления часть растений постепенно будет смещаться на север.

Впрочем, это не означает, что украинский агросектор выиграет от таких изменений.

"Потери водных ресурсов, более частые экстремальные погодные явления и рост риска засух, вероятно, создадут гораздо больше проблем, чем новых возможностей", - подчеркнула она.

Под угрозой могут оказаться опылители

Отдельным риском является влияние изменения климата на биоразнообразие. По прогнозам ученых, если глобальная температура вырастет более чем на 2-3 градуса, под угрозой могут оказаться 20-30% видов на планете.

Это касается и насекомых-опылителей, от которых зависит значительная часть сельскохозяйственного производства. Сокращение их численности может напрямую повлиять на урожайность многих культур.

Как аграриям адаптироваться

По мнению Садогурской, Украине необходимо уже сейчас готовить сельское хозяйство к новым климатическим условиям.

Среди ключевых мероприятий она назвала эффективное управление водными ресурсами, использование устойчивых к жаре и засухе сортов, защиту почв и повышение устойчивости агросектора к экстремальным погодным явлениям.