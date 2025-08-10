10 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать
В воскресенье, 10 августа, украинцы чтят память святого апостола Лаврентия. Этот день в народе считают особенным: он может стать как символом благословения, так и предупреждением о переменах, которые скоро придут в жизнь.
РБК-Украина рассказывает, какие праздники 10 августа, что нельзя делать в этот день, какие есть народные приметы и что запрещено.
Апостол Лаврентий - стойкий в испытаниях
Святой архидиакон Лаврентий жил в III веке в Риме и был одним из ближайших помощников Папы Сикста II.
Когда христиан начали преследовать, он отдал все церковное имущество на нужды бедных и остался верным своей вере даже перед лицом мученической смерти.
Его считают покровителем бедных, поваров и всех, кто служит другим.
Также в этот день чтят память святого Ипполита Римского, мученика Романа и святителя Николая Сербского.
Народные приметы 10 августа
- Дождь в этот день - к мокрой осени
- Солнечный и теплый день - бабье лето будет продолжительным
- Много росы утром - к хорошему урожаю грибов
- Ветер с запада - осень будет дождливой
Что нельзя делать 10 августа
- Бездельничать и игнорировать просьбы о помощи.
- Начинать большие споры или ссоры - они затянутся надолго.
- Рассказывать о планах на будущее посторонним.
- Выходить в дорогу без надобности, особенно вечером.
- Заниматься тяжелой физической работой на голодный желудок - "заберете" силы.
Именины сегодня празднуют:
- Лаврентий
- Николай
- Роман
- Ипполит
- Сикст
- Александр
- Афанасий
- Вячеслав
- Андрей
Какие еще праздники и памятные даты 10 августа
- Всемирный день льва
- День биодизеля
- День обновления дома (США)
- День смайлика
- День строителя
