В 10 раз эффективнее против багов: Google развернула флагманский ИИ Gemini 4 Carbon

Google официально объявила о выходе новой ИИ-модели Gemini 4 Carbon. Релиз состоялся всего через две недели после дебюта Gemini 4 Argon.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google.
В отличие от стандартных ИИ-помощников, Gemini 4 Carbon разработана как полноценный автономный агент.
Нейросеть способна выполнять сложные многошаговые инженерные сценарии, выбирать инструменты и принимать решения без постоянного вмешательства человека.
Внутренние команды разработчиков фиксировали случаи, когда модель самостоятельно работала над поиском багов и исправлением кода в течение нескольких дней.
Главные достижения новинки в тестировании :
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В тестах на безопасность Gray Swan по сценарию Indirect Prompt Injection модель показала результат в 0 процентах успешных атак хакеров.
Это означает, что система отразила все попытки манипуляции через текстовые запросы, обойдя Argon с его 0,7 процента, Claude Opus 5.5 с 1 процентом и GPT-6 Astra с 8,5 процента.
Меры безопасности и правила развертывания модели:
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Полноценный публичный релиз системы будет происходить поэтапно. Ожидается, что первыми доступ к новинке получат подписчики тарифа AI Ultra и разработчики через фирменный Gemini API.
Льготная стартовая цена за использование составляет 2 доллара за 1 миллион входных токенов и 10 долларов за 1 миллион выходных токенов.
При этом кэшированные входящие токены получат скидку в размере 95 процентов.
Точной даты окончания льготного периода и выхода для широкой общественности компания пока не объявила.