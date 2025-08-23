ua en ru
10 малоизвестных фактов о флаге Украины, которые могут вас удивить

Суббота 23 августа 2025 08:05
10 малоизвестных фактов о флаге Украины, которые могут вас удивить 10 малоизвестных фактов о флаге Украины, которые знают не все (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

23 августа в Украине отмечают День Государственного Флага. Сине-желтый флаг - это не только символ независимости, но и олицетворение вековой борьбы и идентичности. Мы привыкли воспринимать флаг как нечто само собой разумеющееся, но его история гораздо богаче и интереснее.

РБК-Украина собрало 10 фактов о государственном флаге Украины, которые могут знать не все украинцы.

Цвета имеют средневековые корни

Сине-желтая гамма появляется еще в гербе Львова XIII века - золотой лев на синем поле. Именно с Галичины начался путь этих цветов в символику украинских земель.

Пшеница и небо - не единственная интерпретация

Популярное объяснение "желтое поле под синим небом" не единственное. В древних символах желтый часто означал духовный свет, а синий - свободу и безграничность.

Официальный статус появился только в 1992 году

Несмотря на многовековую традицию, государственным флагом сине-желтый стал только 28 января 1992 года, после постановления Верховной Рады.

Треугольный флаг

До 1848 года сине-желтые флаги были треугольной формы. Первая попытка образовать прямоугольный флаг из желтого и голубого цветов была сделана Главной Русской радой на Галичине. А уже в 1848 году по инициативе Рады на городской ратуше Львова впервые был поднят желто-голубой флаг.

Флаг покоряет вершины и космос

Его развернули на Эвересте, он развевается в Антарктиде на станции "Академик Вернадский" и даже побывал в космосе с первым украинским астронавтом Леонидом Каденюком.

Рекорды сине-желтого

В Донецке в 2007-м создали флаг площадью 1350 квадратных метров.

В 2010-м в Тернопольской области развернули флаг длиной 9,5 км.

В 2014 году в Бахмуте показали флаг весом более 300 кг.

В 2016 году сине-желтый флаг подняли на высоту 390 метров над уровнем моря в Запорожской области. Его было хорошо видно жителям оккупированного Крыма.

Украинские альпинисты в 2016 году подняли флаг на вершину самого высокого вулкана мира Охос-дель-Саладо в Андах, а высота этого вулкана - 6872 метра.
Самый высокий флагшток - в Киеве

На Печерске установлен 90-метровый флагшток с полотнищем размером 16 × 24 м. Это один из самых высоких в Европе.

За него наказывали

В СССР использование или даже хранение сине-желтого флага считалось преступлением и строго наказывалось. В списке КГБ за 1950-1980-е годы регулярно сообщали о вывешивании знамени в населенных пунктах Украины. Советская власть использование сине-желтого флага расценивала как проявление национализма и это могло завершиться арестом или ссылкой.

Другие цвета

Украинский флаг не всегда имел сине-желтые цвета. В начале ХХ века он был и красным, и малиновым, и красно-синим.

Pantone официально определил оттенки

Синий назван freedom blue ("синий свободы"), а желтый - energizing yellow ("желтый энергии"). Таким образом цвета флага получили международное закрепление.

Кстати, сине-желтый флаг Украины и флаг Боснии являются единственными флагами славянских стран, которые не содержат красного цвета.

Украинский флаг - это не только два цвета, а отражение истории, борьбы и силы духа народа. Сегодня он стал узнаваемым во всем мире символом свободы и несокрушимости.

При написании материала были использованы источники: Википедия, DestiNations, FlagsDB, Encyclopedia Britannica.

