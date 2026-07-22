До 10 дней без зарядки и уведомлений: Garmin показала новый формат фитнес-браслета

Garmin представила фитнесс-браслет CIRQA Smart Band без дисплея. Устройство отслеживает показатели здоровья и физической активности, но не показывает уведомление, чтобы не отвлекать пользователя.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Garmin.
Разработка CIRQA Smart Band ориентирована на обеспечение максимального комфорта при круглосуточном использовании. Браслет не имеет экрана, а управление базовыми функциями производится с помощью одной боковой кнопки.
Ключевые решения
Материалы и способы ношения: тканевый ремешок рассчитан на длительное ношение. Устройство можно закреплять как на запястье, так и на предплечье в зависимости от вида активности или предпочтений во время сна.
Автоматическое распознавание: алгоритмы трекера самостоятельно определяют и фиксируют типы физической активности, а пользователь может корректировать эти данные в приложении Garmin Connect для калибровки.
Автономная работа: встроенный аккумулятор обеспечивает до 10 дней работы на одном заряде.
Несмотря на отсутствие экрана, CIRQA Smart Band оснащен полным набором датчиков для круглосуточного мониторинга организма.
Устройство измеряет пульс, уровень кислорода крови (Pulse Ox), температуру кожи, уровень стресса и энергетический запас Body Battery. Особое внимание уделено детальному анализу фаз сна, измерению вариабельности сердечного ритма (HRV) и оценке готовности к тренировкам.
Для женщин предусмотрены отслеживание цикла и длительная ориентировочная оценка овуляции на основе температурных колебаний во время сна с возможностью синхронизации с сертифицированным приложением Natural Cycles.
Браслет поддерживает более 80 видов спортивных дисциплин, измеряет максимальное потребление кислорода (VO2 max) и рассчитывает время обновления после нагрузок.
Для точного отслеживания маршрутов при пробежках или велопоездках на открытом воздухе используется Connected GPS через смартфон, а функция LiveTrack позволяет делиться геолокацией в реальном времени.
Рекомендованная розничная цена Garmin CIRQA Smart Band составляет 199,99 долларов. Гаджет доступен для покупки.