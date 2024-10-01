С 1 октября украинцы в Польше смогут получить новые выплаты: что нужно сделать для этого

Отмечается, что родители детей от 12 до 35 месяцев могут получить помощь от государства, вид которого зависит от их деятельности, в рамках программы Aktywny Rodzic.

По данным ZUS (Польское управление социального страхования), финансовая поддержка охватит около 570 000 детей. В ведомстве пояснили, что подать заявление на назначение помощи можно только онлайн через:

платформу PUE ZUS (трансформируется в eZUS),

аппликацию mZUS,

электронный банкинг,

портал Emp@tia.

Необходимо помнить, что родители смогут получить ежемесячно только один вид пособия на каждого ребенка в семье.

Сообщается, что граждане Украины, проживающие вместе со своими детьми в Польше, имеют право на получение этой государственной помощи. Отмечается, что этот вид помощи заменил так называемые "жлобковые" (софинансирование пребывания ребенка в яслях или детском клубе).

Портал in Poland напоминает, что ранее минимальный размер пособия составлял 400 злотых (4232 грн).

Теперь выплаты возрастут до 1500 злотых (15870 грн). Если у ребенка есть инвалидность, тогда финансовая помощь по программе составит 1900 злотых (20 102 грн) ежемесячно до достижения ребенком трех лет. Важно отметить, что это пособие не будет покрывать стоимость питания.

Государственная программа Aktywny Rodzic

Она направлена на поддержку родителей с детьми в возрасте от 12 до 35 месяцев , помогая им балансировать между профессиональной деятельностью и воспитанием детей. Программа предусматривает три варианта поддержки в зависимости от выбора родителей:

Активные родители на работе - взрослые будут получать 1500 злотых (15 870 грн) в месяц на одного ребенка, если они работают.

- взрослые будут получать в месяц на одного ребенка, если они работают. Активные в детском саду - выплаты будут помогать снижать расходы на пребывание ребенка в яслях или в детском саду.

- выплаты будут помогать снижать расходы на пребывание ребенка в яслях или в детском саду. Активные дома - по этому варианту 500 злотых (5 290 грн) в месяц получат родители, решившие оставаться дома с ребенком.

Эта инициатива направлена на повышение качества ухода за детьми в Польше, помогая родителям совмещать работу и воспитание.