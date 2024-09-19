Украинские беженцы в Польше с 1 октября лишатся права на некоторые выплаты: детали

Украинские беженцы в Польше с 1 октября лишатся права на некоторые выплаты на детей. Это связано с изменением государтсвенных программ социальной помощи.

Какие выплаты не будут распространяться на украинцев, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на uapl.info .

Какие выплаты не продлят для украинских беженцев

Польша предоставляет временную защиту почти 980 тысячам человек из Украины. С 1 октября в стране изменятся программы социальной помощи, которые могут повлиять на "детские" выплаты тысяч украинских беженцев.

С октября в Польше стартует программа "Активный родитель", которая вводит новые выплаты семьям. Об этом говорится на странице управления социального страхования Польши (ZUS).

В рамках этой программы будет введена новая выплата "Активные родители на работе". Помощь "Активны в яслях" заменит субсидию на ясли (до 400 злотых, это примерно 4000 грн), а льгота "Активны дома" заменит выплату "Семейный попечительский капитал" (12 тыс. злотых (130 тыс. грн) на второго и каждого следующего ребенка в семье в возрасте с 12 до 35 месяцев), на которые имели право украинские беженцы.

Выплаты "Активный родитель" будут доступны гражданам Польши, стран ЕС и США. А также иностранцам с видом на жительство ("карта побыту") с доступом к рынку труда.

В ZUS подчеркивают, что выплаты "Активные родители на работе" и "Активны дома" не будут предоставляться гражданам Украины, приехавшим в Польшу в связи с военными действиями.

А право на помощь "Активны в яслях" будут иметь граждане Украины при следующих условиях:

прибыли в Польшу в связи с военными действиями;

легально находились в Польше как лица со статусом UKR непрерывно не менее 365 дней;

это касается и ребенка гражданина Украины, имеющего статус UKR.

Фото: Украинские беженцы не будут иметь права на некоторые "детские" выплаты (gettyimages.com)

Какие будут условия выплат пособия на посещение яслей

Эта помощь предоставляется для софинансирования расходов по уходу за ребенком в яслях, детском клубе или в детском учреждении. Выплата распространяется на детей, которые посещают ясли-сад, кружок (указанные в реестре яслей-садов и кружков) или находятся на попечении воспитателя (в заведениях из определенного перечня).

Выплата будет производиться до окончания учебного года, в котором ребенку исполнится 3 года. Или до окончания учебного года, в котором ребенку исполняется 4 года, если ребенок испытывает трудности с получением дошкольного образования.

Помощь "Активны в яслях" будет выплачиваться в размере:

1500 злотых (около 15 000 грн) в месяц;

1900 злотых (около 19 000 грн) в месяц, если ребенок имеет инвалидность и нуждается в постоянном постороннем уходе.

В то же время, выплата не может превышать сумму, которую родители платят за пребывание ребенка в яслях или другом подобном учреждении.

Документы на эту льготу могут подать родители, опекуны и временные опекуны (граждане Украины). Заявки на новые выплаты можно будет подавать только в электронном виде с 1 октября 2024 года.