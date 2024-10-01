З 1 жовтня українці у Польщі зможуть отримати нові виплати: що треба зробити для цього

Зазначається, що батьки дітей віком від 12 до 35 місяців можуть отримати допомогу від держави, вид якої залежить від їх діяльності, в рамках програми Aktywny Rodzic.

За даними ZUS (Польського управління соціального страхування), фінансова підтримка охопить близько 570 000 дітей. У відомстві пояснили, що подати заяву на призначення допомоги можна лише онлайн через:

платформу PUE ZUS (трансформується в eZUS),

аплікацію mZUS,

електронний банкінг,

портал Emp@tia.

Необхідно пам'ятати, що батьки зможуть отримати щомісячно лише один вид допомоги на кожну дитину в родині.

Повідомляється, що громадяни України, які проживають разом зі своїми дітьми у Польщі, мають право на отримання цієї державної допомоги. Зазначається, що цей вид допомоги замінив так звані "жлобкові" (співфінансування перебування дитини в яслах або в дитячому клубі).

Портал in Poland нагадує, що раніше мінімальний розмір допомоги становив 400 злотих (4232 грн).

Тепер виплати зростуть до 1500 злотих (15 870 грн). Якщо дитина має інвалідність, тоді фінансова допомога за програмою становитиме 1900 злотих (20 102 грн) щомісяця до досягнення дитиною трьох років. Важливо зазначити, що ця допомога не буде покривати вартість харчування.

Державна програма Aktywny Rodzic

Вона спрямована на підтримку батьків із дітьми віком від 12 до 35 місяців, допомагаючи їм балансувати між професійною діяльністю та вихованням дітей. Програма передбачає три варіанти підтримки, залежно від вибору батьків:

Активні батьки на роботі - дорослі отримуватимуть 1500 злотих (15 870 грн) на місяць на одну дитину, якщо вони працюють.

- дорослі отримуватимуть на місяць на одну дитину, якщо вони працюють. Активні в дитячому садку - виплати допомагатимуть знижувати витрати на перебування дитини у яслах чи дитячому садку.

- виплати допомагатимуть знижувати витрати на перебування дитини у яслах чи дитячому садку. Активні вдома - за цим варіантом 500 злотих (5 290 грн) на місяць отримають батьки, які вирішили залишатися вдома з дитиною.

Ця ініціатива спрямована на підвищення якості догляду за дітьми в Польщі, допомагаючи батькам поєднувати роботу і виховання.