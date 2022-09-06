На 1 млрд гривень. В Україні арештували майно екс-депутата держдуми РФ

Суд в Україні арештував корпоративні права та майно підприємств на 1 мільярд гривень. Їх власником є колишній депутат російської Держдуми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

За даними правоохоронців, накладено арешт на корпоративні права та 25 об’єктів нерухомості підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України, а загальна сума арештованого майна становить понад 1 млрд грн.

Як встановило слідство, службові особи цих товариств, бенефіціарним власником яких є громадянин Росії - екс-депутат Держдуми РФ, здійснюючи свою діяльність у 2019-2021 роках на території України не сплатили податків на загальну понад 132 млн грн та легалізували майно в особливо великих розмірах (ст. 212, ст. 209 ККУ).

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області арештували майно російської фірми на 13 млн гривень.

Додамо, раніше до АРМА передали капітал компанії, власником якої є російський олігарх з оточення Путіна.

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