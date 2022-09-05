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У Львівській області арештували майно російської фірми на 13 млн гривень

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Львів, Понеділок 05 вересня 2022 14:17
У Львівській області арештували майно російської фірми на 13 млн гривень Фото: у Львівській області арештували майно фірми росіян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці у Львівській області заарештували майно компанії, яка належить російським громадянам. Сума арештованого становить 13 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підприємство орендувало приміщення у Львівській області площею 10 тисяч квадратних метрів. Фірма займалася обробкою деревини.

Компанія, власниками якої є росіяни, проводила махінації з податками та не виплатила державі понад 320 тисяч гривень.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України). Суд арештував приміщення вартістю 13 млн гривень, його передали в управління АРМА.

Нагадаємо, раніше в АРМА передали капітал компанії, власником якої є російський олігарх з оточення Путіна.

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Арест имущества Львівська область
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