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Належить олігарху з оточення Путіна. В АРМА передали капітал компанії на 2 млрд гривень

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Вінниця, П'ятниця 02 вересня 2022 10:21
Належить олігарху з оточення Путіна. В АРМА передали капітал компанії на 2 млрд гривень Фото: в АРМА передали капітал компанії на 2 млрд гривень (ssu.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

В управління АРМА передали активи заарештованої компанії з виробництва побутової техніки, власником якої є російський олігарх з близького оточення диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Служби безпеки України в Telegram.

Йдеться про Вінницьку компанію, що спеціалізується на виготовленні побутової хімії. Її власником є російський олігарх, член Політичної партії "Єдина Росія".

Так, в управління держави перейшли:

  • корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд гривень;
  • Готова продукція та сировина вартістю понад 500 млн гривень, які перебували на складах.

Слідство встановило, що топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації товарні цінності. Після початку війни вони почали процес виведення з України активів в інтересах російського власника.

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"Завдяки втручанню СБУ схема була викрита і зупинена. Арешт активів проводився в рамках кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

Фото: в АРМА передали капітал компанії на 2 млрд гривень (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в управління АРМА передали заарештовані корпоративні права товариств на понад 350 млн гривень. Серед яких один з найбільших ТРЦ в Києві.

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