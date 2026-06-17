До 1 миллиона гривен: Кабмин обновил правила выплат для пострадавших из-за войны

Главное: Новые правила для ветеранов: Кабмин одобрил законопроект, изменяющий правила начисления выплат по временной нетрудоспособности для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны.

Кабмин одобрил законопроект, изменяющий правила начисления выплат по временной нетрудоспособности для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. Упрощение выплат по производственным травмам: Законопроект позволит начислять пособие по временной нетрудоспособности сразу на основании больничного листа.

Законопроект позволит начислять пособие по временной нетрудоспособности сразу на основании больничного листа. Миллионные выплаты пострадавшим от войны: Отдельным решением правительство усовершенствовало единовременное пособие для тех, кто пострадал на объектах критической инфраструктуры, государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления.

Отдельным решением правительство усовершенствовало единовременное пособие для тех, кто пострадал на объектах критической инфраструктуры, государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления. Размеры помощи: Семьям погибших выплатят 1 миллион гривен. Лица, получившие инвалидность в результате российской агрессии, будут иметь право на выплаты до 800 тысяч гривен.

Семьям погибших выплатят 1 миллион гривен. Лица, получившие инвалидность в результате российской агрессии, будут иметь право на выплаты до 800 тысяч гривен. Кто и когда выплачивает: Средства будет выплачивать Пенсионный фонд Украины. Право на получение этих выплат сохраняется в течение всего военного положения и еще 3 года после его окончания.

Что изменится для ветеранов

В Минсоцполитики пояснили, что сейчас размер пособия по временной нетрудоспособности может быть ограничен, если у человека менее шести месяцев страхового стажа за последние 12 месяцев до наступления страхового случая.

После службы многие ветераны проходят лечение, реабилитацию или нуждаются во времени на восстановление, из-за чего не всегда успевают накопить необходимый страховой стаж.

Поэтому правительство предлагает для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны учитывать страховой стаж не за последние 12, а за последние 24 месяца.

Как отметил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, такой подход должен учитывать реальные обстоятельства возвращения военных к гражданской жизни.

После одобрения правительством документ должен быть рассмотрен Верховной Радой.

Правила выплат после производственных травм

Законопроектом предлагается урегулировать ситуацию, когда работник получил травму на производстве, но расследование несчастного случая еще не завершено.

Сейчас страховые выплаты назначаются только после оформления акта расследования, что может занять несколько месяцев.

Правительство предлагает предоставлять пособие по временной нетрудоспособности уже на основании больничного листа. Первые 17 дней будет оплачивать работодатель, а после завершения расследования будет произведен перерасчет выплат.

Выплаты пострадавшим из-за войны

Отдельным постановлением Кабмин усовершенствовал порядок выплаты единовременной денежной помощи людям, пострадавшим на объектах критической инфраструктуры в результате российской агрессии.

Размеры помощи составляют:

800 тысяч гривен - для лиц с инвалидностью I группы;

- для лиц с инвалидностью I группы; 500 тысяч гривен - для лиц с инвалидностью II группы;

- для лиц с инвалидностью II группы; 200 тысяч гривен - для лиц с инвалидностью III группы;

- для лиц с инвалидностью III группы; 1 миллион гривен - в случае гибели человека.

Также правительство урегулировало механизм доплат в случае изменения группы инвалидности и расширило круг получателей помощи. Право на выплаты будут иметь пострадавшие на объектах критической инфраструктуры, работники операторов критической инфраструктуры, государственные служащие и должностные лица местного самоуправления.

Помощь будет выплачивать Пенсионный фонд Украины. Кроме того, право на ее получение сохраняется во время военного положения и в течение трех лет после его окончания.