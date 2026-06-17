До 1 миллиона гривен: Кабмин обновил правила выплат для пострадавших из-за войны

Правительство планирует изменить правила начисления страховых выплат ветеранам войны в случае временной нетрудоспособности. Также был обновлен порядок оказания помощи пострадавшим на объектах критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.
Главное:
В Минсоцполитики пояснили, что сейчас размер пособия по временной нетрудоспособности может быть ограничен, если у человека менее шести месяцев страхового стажа за последние 12 месяцев до наступления страхового случая.
После службы многие ветераны проходят лечение, реабилитацию или нуждаются во времени на восстановление, из-за чего не всегда успевают накопить необходимый страховой стаж.
Поэтому правительство предлагает для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны учитывать страховой стаж не за последние 12, а за последние 24 месяца.
Как отметил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, такой подход должен учитывать реальные обстоятельства возвращения военных к гражданской жизни.
После одобрения правительством документ должен быть рассмотрен Верховной Радой.
Законопроектом предлагается урегулировать ситуацию, когда работник получил травму на производстве, но расследование несчастного случая еще не завершено.
Сейчас страховые выплаты назначаются только после оформления акта расследования, что может занять несколько месяцев.
Правительство предлагает предоставлять пособие по временной нетрудоспособности уже на основании больничного листа. Первые 17 дней будет оплачивать работодатель, а после завершения расследования будет произведен перерасчет выплат.
Отдельным постановлением Кабмин усовершенствовал порядок выплаты единовременной денежной помощи людям, пострадавшим на объектах критической инфраструктуры в результате российской агрессии.
Размеры помощи составляют:
Также правительство урегулировало механизм доплат в случае изменения группы инвалидности и расширило круг получателей помощи. Право на выплаты будут иметь пострадавшие на объектах критической инфраструктуры, работники операторов критической инфраструктуры, государственные служащие и должностные лица местного самоуправления.
Помощь будет выплачивать Пенсионный фонд Украины. Кроме того, право на ее получение сохраняется во время военного положения и в течение трех лет после его окончания.
Напомним, ранее мы рассказывали, как работники объектов критической инфраструктуры могут оформить единовременное пособие.
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