До 1 мільйона гривень: Кабмін оновив правила виплат для постраждалих через війну

Уряд планує змінити правила нарахування страхових виплат для ветеранів війни у разі тимчасової непрацездатності. Також оновили порядок надання допомоги постраждалим на об’єктах критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.
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У Мінсоцполітики пояснили, що зараз розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності може бути обмежений, якщо людина має менш як шість місяців страхового стажу за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку.
Після служби багато ветеранів проходять лікування, реабілітацію або потребують часу на відновлення, через що не завжди встигають накопичити необхідний страховий стаж.
Тому уряд пропонує для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни враховувати страховий стаж не за останні 12, а за останні 24 місяці.
Як зазначив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін, такий підхід має враховувати реальні обставини повернення військових до цивільного життя.
Після схвалення урядом документ має розглянути Верховна Рада.
Законопроєктом пропонується врегулювати ситуацію, коли працівник отримав травму на виробництві, але розслідування нещасного випадку ще не завершене.
Зараз страхові виплати призначаються лише після оформлення акта розслідування, що може тривати кілька місяців.
Уряд пропонує надавати допомогу по тимчасовій непрацездатності вже на підставі лікарняного листка. Перші 17 днів оплачуватиме роботодавець, а після завершення розслідування проводитиметься перерахунок виплат.
Окремим рішенням Кабмін удосконалив порядок виплати одноразової грошової допомоги людям, які постраждали на об'єктах критичної інфраструктури внаслідок російської агресії.
Розміри допомоги становлять:
Також уряд врегулював механізм доплат у разі зміни групи інвалідності та розширив коло отримувачів допомоги. Право на виплати матимуть постраждалі на об'єктах критичної інфраструктури, працівники операторів критичної інфраструктури, державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування.
Допомогу виплачуватиме Пенсійний фонд України. Крім того, право на її отримання зберігатиметься під час воєнного стану та протягом трьох років після його завершення.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як працівники об’єктів критичної інфраструктури можуть оформити одноразову допомогу.
Раніше РБК-Україна писало, що бізнес, який постраждав від російських обстрілів, може отримати державну підтримку для відновлення роботи. Підприємствам доступні гранти до 16 млн гривень за програмою "Зроблено в Україні", а також компенсації зарплат працівникам під час простою через програму "Точка опори".
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