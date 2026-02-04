До миллиона за работу под обстрелами: кто из гражданских может получить выплаты от государства

Работники объектов критической инфраструктуры, в частности медики, пострадавшие из-за военной агрессии РФ, имеют право на одноразовую выплату от государства. Ее предоставляют в случае ранения, установления инвалидности или гибели работника.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА .

Кто имеет право

Право на помощь имеют специалисты, чьи травмы, ранения или заболевания связаны с выполнением профессиональных обязанностей во время боевых действий, авиаударов, бомбардировок или других вооруженных атак.

Речь идет о событиях, произошедших на территории Украины после 24 февраля 2022 года.

Какие суммы выплат

Размер одноразовой денежной помощи зависит от последствий для здоровья или факта гибели работника:

1 млн грн - выплачивается членам семьи в случае гибели работника;

800 тыс. грн - в случае установления инвалидности I группы;

500 тыс. грн - в случае установления инвалидности II группы;

200 тыс. грн - в случае установления инвалидности III группы.

Какой алгоритм действий

Для оформления выплаты пострадавшее лицо или члены его семьи должны придерживаться определенного алгоритма.

Прежде всего необходимо получить документ, подтверждающий влияние обстрела или другого чрезвычайного происшествия на здоровье или жизнь человека. Это может быть, в частности, акт расследования несчастного случая. Именно этот документ подтверждает связь ранения или гибели с выполнением профессиональных обязанностей в условиях войны.

Куда обращаться

После сбора необходимых документов заявление следует подать в Пенсионный фонд Украины. Обратиться можно в любой территориальный орган ПФУ независимо от места жительства.

На какие нормы опираются

Порядок назначения выплат и полный перечень документов определены постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2023 года №1396 "Некоторые вопросы социальной защиты работников объектов критической инфраструктуры, государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления".

Территориальный орган Пенсионного фонда проверяет представленные документы и вычисляет размер пособия. При расчете учитывают ранее полученные единовременные компенсации, если такие были. Выплата осуществляется за счет средств государственного бюджета через Пенсионный фонд Украины.