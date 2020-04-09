Вже більше 1,5 млн людей у світі заражені коронавірусом

За станом 3:00 9 квітня в усьому світі зареєстрували 1 511 104 випадки зараження коронавірусом. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.

Разом з тим, одужали від коронавіруса 328 661 осіб. Серед них найбільше одужало в Китаї - 77,5 тис. людей, у Іспанії - понад 48 тис. людей, а також у Німеччині - понад 46 тис. людей.

Крім того, у всьому світі зареєстрували 88 338 летальних випадків. Найбільше смертей в Італії (17 669), США (14 695), Іспанії (14 792) та Франції (10 869).

Нагадаємо, за даними ВООЗ, станом на 8 квітня від захворювання на коронавірус померли 79,2 тисячі жителів планети. При цьому кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 1,35 млн осіб.

РБК-Україна писало, що в Іспанії за минулу добу від коронавірусу померли 757 осіб. Тенденція до зменшення кількості жертв, яка почалася в суботу і вселяла надію на те, що суворі заходи Іспанії з обмеження доступу почали стримувати дію коронавіруса, була перервана у вівторок.

РБК-Україна писало, що у ВООЗ наголосили, що на сьогодні немає передумов для пом'якшення карантину в Європі. Незважаючи на "позитивні ознаки" в деяких європейських країнах, надто рано пом'якшувати карантин, спрямований на стримування коронавірусу.