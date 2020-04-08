ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ВООЗ: кількість жертв коронавірусу у світі наближається до 80 тисяч

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 21:51
ВООЗ: кількість жертв коронавірусу у світі наближається до 80 тисяч
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість заражених перевищила 1,3 млн

Жертвами захворювання на коронавірус у світі стали майже 80 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представників Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

За даними ВООЗ, станом на 8 квітня від захворювання на коронавірус померли 79,2 тисячі жителів планети. При цьому кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 1,35 млн осіб.

Нагадаємо, раніше глава ВООЗ Тедрос Гебреісус закликав не політизувати ситуацію навколо коронавірусу. Таку заяву Гебреісус зробив у відповідь на звинувачення президента США Дональда Трампа в роботі ВООЗ на Китай.

До цього у ВООЗ закликали керівництва країн не поспішати знімати карантинні обмеження, введені для протидії поширенню коронавірусу. При цьому у ВООЗ немає загальних рекомендацій для країн щодо уповільнення поширення коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що в Італії за добу від коронавірусу одужала рекордна кількість людей. За минулу добу одужали понад 2 тисячі осіб і динаміка одужання зростає третю добу поспіль. При цьому в Італії заразилися коронавірусом вже майже 139,5 тис. осіб.

ВООЗ підписала угоди зі 130 виробниками для розробки вакцини проти COVID-19 За кордоном зросла кількість одужалих від COVID-19 українців
Новини України ВООЗКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся