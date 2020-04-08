ВООЗ: кількість жертв коронавірусу у світі наближається до 80 тисяч

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість заражених перевищила 1,3 млн

Жертвами захворювання на коронавірус у світі стали майже 80 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представників Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

За даними ВООЗ, станом на 8 квітня від захворювання на коронавірус померли 79,2 тисячі жителів планети. При цьому кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 1,35 млн осіб.

Нагадаємо, раніше глава ВООЗ Тедрос Гебреісус закликав не політизувати ситуацію навколо коронавірусу. Таку заяву Гебреісус зробив у відповідь на звинувачення президента США Дональда Трампа в роботі ВООЗ на Китай.

До цього у ВООЗ закликали керівництва країн не поспішати знімати карантинні обмеження, введені для протидії поширенню коронавірусу. При цьому у ВООЗ немає загальних рекомендацій для країн щодо уповільнення поширення коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що в Італії за добу від коронавірусу одужала рекордна кількість людей. За минулу добу одужали понад 2 тисячі осіб і динаміка одужання зростає третю добу поспіль. При цьому в Італії заразилися коронавірусом вже майже 139,5 тис. осіб.