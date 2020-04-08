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ВООЗ: зараз не час для пом'якшення карантину в Європі

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 15:42
ВООЗ: зараз не час для пом'якшення карантину в Європі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ВООЗ застерігає країни Європи від пом'якшення карантинних заходів

На сьогодні немає передумов для пом'якшення карантину в Європі. Про це на прес-конференції заявив регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Європі Ханс Клюге, передає AFP.

За його словами, незважаючи на "позитивні ознаки" в деяких європейських країнах, надто рано пом'якшувати карантин, спрямований на стримування коронавірусу.

"Зараз не час для пом'якшення заходів. Настав час подвоїти або потроїти наші колективні зусилля, спрямовані на придушення коронавірусу за підтримки всього суспільства", - додав Клюге.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чехії вирішили послабити карантинні обмеження. Зокрема, громадянам дозволили займатися індивідуальними видами спорту на спортивних майданчиках. Також відкрилися магазини будівельних матеріалів, техніки та інші сервіси. При цьому вони зобов'язані дотримуватися суворих гігієнічних заходів.

У той же час у Франції не мають наміру послаблювати обмеження, незважаючи на зниження захворюваності в країні. На сьогодні число жертв перевищило 10 тисяч, проте знижується кількість нових заражень.

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