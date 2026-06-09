Киберпреступность за 5 долларов: как детей заманивают через фейковые моды Minecraft

Специалисты McAfee обнаружили новую опасную киберкампанию WeedHack, которая маскируется под моды для популярной игры Minecraft. Злоумышленники построили полноценную бизнес-модель "вредоносного ПО как сервиса", продавая инструменты для слежки по подписке и заманивая в ловушку детей.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на отчет McAfee .

Согласно отчету McAfee, кампания по распространению вредоносного GP WeedHack активизировалась еще в январе. Главным направлением атак выбраны несовершеннолетние пользователи игры Minecraft, которые загружают неофициальные модификации, клиенты и графические дополнения ("скины") со сторонних ресурсов.

Схема распространения WeedHack

Распространение файлов происходит двумя основными методами:

Тематические площадки. Злоумышленники публикуют видеоролики с демонстрацией игрового процесса на файлообменниках и добавляют ссылки на скачивание зараженных файлов в описание.

Поисковая оптимизация (SEO poisoning). Создаются специализированные веб-сайты, которые позиционируются как единственные официальные источники конкретных модификаций. Ссылки на эти ресурсы впоследствии распространяются в тематических сообществах на платформах Discord и Reddit.

Как работает вредоносное ПО?

Первичная загрузка WeedHack осуществляется в формате Java-архива (JAR-файл) - это не вызывает подозрений у пользователей, поскольку официальная версия Minecraft написана на языке Java. После активации программа перезапускается как новый исполняемый файл и начинает процесс дешифровки встроенного списка доменов серверов Ethereum и адресов смарт-контрактов.

Через указанные блокчейн-адреса в систему загружается основной вредоносный компонент WeedHack. Во время распаковки и запуска собственных скриптов программа автоматически вносит свои исполняемые файлы в список исключений антивирусной защиты. По данным тестирования McAfee, стандартный инструмент Windows Defender не фиксирует и не останавливает этот этап заражения.

После закрепления в операционной системе WeedHack начинает сбор и выгрузку следующей информации:

Данные подключенных Wi-Fi сетей.

Файлы куки (cookies) веб-браузеров.

Цифровые токены авторизации Discord.

Учетные данные криптовалютных кошельков.

На финальной стадии программа настраивает функции удаленного доступа, позволяя операторам вируса управлять экраном компьютера, использовать подключенную веб-камеру и создавать запланированные задачи для предотвращения удаления софта.

Взаимодействие в сообществе MaaS

Аналитики McAfee отмечают, что за разработкой WeedHack стоит один автор, однако проект функционирует по модели Malware-as-a-service (Вредоносное ПО как сервис). Программа имеет двухуровневую структуру доступа.

Базовый функционал инфостилера предоставляется клиентам бесплатно. Расширенные инструменты, включающие доступ к веб-камере и регистрацию нажатий клавиш (keylogger), продаются по подписке, стоимость которой стартует от 5 долларов в месяц.

Вокруг платформы создано специализированное кибепространство для клиентов. На ресурсе размещены текстовые и видеоинструкции по выбору целей и оптимизации кибератак.

Также сайт содержит раздел для генерации персонализированных вредоносных файлов, форму обратной связи для заказа новых функций и интерактивную таблицу лидеров, которая фиксирует количество успешных заражений компьютеров каждым участником сообщества.

В McAfee отметили: такая скурпулезная организация процесса существенно снижает технический барьер для входа в киберпреступную деятельность для детей и подростков, поэтому родителями следует быть особенно бдительными.