Понад 400 будинків у Харкові неможливо відновити, - Терехов

"Ми вже почали відновлення деяких об’єктів, тих, які можна відновити, відбудувати. В планах - 67 таких об’єктів, котрі ми можемо відновити до завершення війни", - сказав Терехов.

Терехов заявив, що понад 400 будинків визнані такими, які не підлягають відновленню. Ті харків’яни, які виїхали, можуть дізнатися про стан будинку та його перспективу за допомогою спеціального чат-бота.

Терехов заявив, що в гуртожитках є місця для людей, які втратили житло. За його словами, таких у Харкові понад 150 тисяч.

"Вони зможуть там жити до тих пір, поки не буде відновлено їхнє житло чи збудоване нове", - заявив мер.