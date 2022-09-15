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Понад 400 будинків у Харкові неможливо відновити, - Терехов

Фото: Понад 400 будинків у Харкові неможливо відновити (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Харкові триває відновлення об'єкти цивільної інфраструктури, в тому числі і житлові будинки. Проте понад 400 з таких вже неможливо відбудувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківського міського голови Ігоря Терехова в ефірі національного телемарафону.

"Ми вже почали відновлення деяких об’єктів, тих, які можна відновити, відбудувати. В планах - 67 таких об’єктів, котрі ми можемо відновити до завершення війни", - сказав Терехов.

Терехов заявив, що понад 400 будинків визнані такими, які не підлягають відновленню. Ті харків’яни, які виїхали, можуть дізнатися про стан будинку та його перспективу за допомогою спеціального чат-бота.

Терехов заявив, що в гуртожитках є місця для людей, які втратили житло. За його словами, таких у Харкові понад 150 тисяч.

"Вони зможуть там жити до тих пір, поки не буде відновлено їхнє житло чи збудоване нове", - заявив мер.

Нагадаємо, що вночі російські війська обстріляли Харків. Окупанти завдали ракетного удару по Київському району міста.

Також, 12 вересня, російські війська сьогодні масово обстріляли Харків. Внаслідок атаки окупантів є постраждалі.

Раніше, 9 вересня, російські окупанти в ніч на 9 вересня обстріляли Салтівський район Харкова.

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