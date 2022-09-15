У кожній громаді Луганської області введуть військові адміністрації, - Гайдай

Через велику кількість фактів співпраці депутатів органів місцевого самоврядування з окупантами, проводити майбутні сесії у громадах Луганської області буде неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Тому прийняте рішення увести у кожній громаді Луганщини військову адміністрацію", - заявив Гадай.

За його словами, подання на призначення начальників цих адміністрацій вже на розгляді у президента України Володимира Зеленського.

Гайдай каже, що це дозволить начальнику військової адміністрації в умовах воєнного стану швидко приймати рішення.

"Чекаємо на погодження кандидатів главою держави", - додав Гайдай.