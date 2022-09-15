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В каждой общине Луганской области введут военные администрации, - Гайдай

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Украина, Четверг 15 сентября 2022 15:35
В каждой общине Луганской области введут военные администрации, - Гайдай Фото: Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитрий Браславский

Из-за большого количества фактов сотрудничества депутатов органов местного самоуправления с оккупантами, проводить будущие сессии в общинах Луганской области будет невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Поэтому принято решение ввести в каждой общине Луганщины военную администрацию", - заявил Гадай.

По его словам, представление на назначение начальников этих администраций уже на рассмотрении у президента Украины Владимира Зеленского.

Гайдай говорит, что это позволит начальнику военной администрации в условиях военного положения быстро принимать решения.

"Ждем согласования кандидатов главой государства", - добавил Гайдай.

Напомним, за словам Гайдая, бои за Луганске область будут тяжелыми. Повторить "мгновенный" сценарий уже не получится.

Также, голова Луганской ОВА Сергей Гайдай созывает штаб по вопросам деоккупированных территорий региона

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