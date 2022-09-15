В каждой общине Луганской области введут военные администрации, - Гайдай

Из-за большого количества фактов сотрудничества депутатов органов местного самоуправления с оккупантами, проводить будущие сессии в общинах Луганской области будет невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Поэтому принято решение ввести в каждой общине Луганщины военную администрацию", - заявил Гадай.

По его словам, представление на назначение начальников этих администраций уже на рассмотрении у президента Украины Владимира Зеленского.

Гайдай говорит, что это позволит начальнику военной администрации в условиях военного положения быстро принимать решения.

"Ждем согласования кандидатов главой государства", - добавил Гайдай.