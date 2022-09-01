Шольц заявив, що збирається продовжувати переговори з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає за потрібне продовжувати переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на T-Online .

Про це Шольц заявив у четвер під час зустрічі з громадянами в Ессені.

Канцлер зазначив, що зустрічався з російським президентом у Москві за довгим столом та багато разів спілкувався з ним телефоном.

"І я говорю чітко, що продовжу це робити", - заявив Шольц.

Канцлер вважає, що треба підтримувати контакти у будь-якому випадку.