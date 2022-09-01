Шольц заявив, що збирається продовжувати переговори з Путіним
Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає за потрібне продовжувати переговори з російським президентом Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на T-Online.
Про це Шольц заявив у четвер під час зустрічі з громадянами в Ессені.
Канцлер зазначив, що зустрічався з російським президентом у Москві за довгим столом та багато разів спілкувався з ним телефоном.
"І я говорю чітко, що продовжу це робити", - заявив Шольц.
Канцлер вважає, що треба підтримувати контакти у будь-якому випадку.
Нагадаємо, що раніше президент Франції Еммануель Макрон виступив за продовження діалогу з главою Кремля Володимиром Путіним.
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