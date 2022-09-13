Відчули аромат парфумів: прикордонники піймали двох чоловіків, які тікали у Молдову

Двох громадян України, які намагались незаконно перетнути державний кордон в обхід пункту пропуску "Залізничне" затримали прикордонники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Ізмаїльського прикордонного загону.

"Цікавим є те, що прикордонний наряд одразу не побачив порушників у лісосмузі, а лише відчув запах стійких парфумів від віяння вітру", - йдеться у повідомленні.

У своє пояснення чоловіки розповіли, що в сусідній країні живе їх рідня, а в законний спосіб потрапити до них неможливо.

На чоловіків призовного віку склали адміністративні протоколи та направили їх у суд.