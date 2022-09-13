Відчули аромат парфумів: прикордонники піймали двох чоловіків, які тікали у Молдову

Двох громадян України, які намагались незаконно перетнути державний кордон в обхід пункту пропуску "Залізничне" затримали прикордонники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Ізмаїльського прикордонного загону.
"Цікавим є те, що прикордонний наряд одразу не побачив порушників у лісосмузі, а лише відчув запах стійких парфумів від віяння вітру", - йдеться у повідомленні.
У своє пояснення чоловіки розповіли, що в сусідній країні живе їх рідня, а в законний спосіб потрапити до них неможливо.
На чоловіків призовного віку склали адміністративні протоколи та направили їх у суд.
Нагадаємо, що у Вінницькій області чоловік намагався втекти за кордон у товарному поїзді.
Також, на кордоні з Молдовою затримали трьох чоловіків, що намагалися пробратися в іншу країну, щоб уникнути призову.
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