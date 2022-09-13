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Ощутили аромат духов: пограничники поймали двух мужчин, которые бежали в Молдову

Фото: пограничники поймали двух мужчин, которые бежали в Молдову (facebook.com/Izmpz)
Автор: Дмитрий Браславский

Двух граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь государственную границу в обход пункта пропуска "Железнодорожное" задержали пограничники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Измаильского пограничного отряда.

"Интересно то, что пограничный наряд сразу не увидел нарушителей в лесополосе, а только почувствовал запах стойких духов от веяния ветра", - говорится в сообщении.

В свое объяснение мужчины рассказали, что в соседней стране живет их родня, а в законный способ попасть к ним невозможно.

На мужчин призывного возраста составили административные протоколы и направили их в суд.

Напомним, что в Винницкой области мужчина пытался бежать за границу в товарном поезде.

Также, на границе с Молдовой задержали троих мужчин, пытавшихся пробраться в другую страну, чтобы избежать призыва.

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