На кордоні з Молдовою затримали ухилянтів з України: ховались в цікавому місці
В Одеській області прикордонники затримали трьох чоловіків, що намагалися пробратися в Молдову, щоб уникнути призову. За годину вдалось затримати всіх ухилянтів, двоє з яких ховались в соняшниковому полі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Південне регіональне управління ДПСУ.
"Чоловіків прикордонники застали "на гарячому ", коли ті майже перетнули українсько-молдовський кордон. Аби незаконно дістатися сусідньої країни вони приховано пересувались соняшниковим полем, що розташоване впритул до державного кордону", - йдеться в повідомленні.
За даними прикордонників, через 45 хвилин за 3 кілометри від цього місця інший прикордонний наряд затримав ще одного чоловіка, який також намагався втекти з України таким ж чином.
Як повідомлялось, у Сумській області прикордонники затримали двох громадян Афганістану, які незаконно перетнули кордон з Росії в Україну в пішому порядку. Чоловіки за допомогою GPS-навігатора слідували до української столиці, а кінцевим пунктом їхньої мандрівки мала бути одна з країни ЄС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.