У Дніпропетровській області жертвами обстрілу стали дві людини, ще один поранений

Унаслідок ворожих обстрілів в Синельниківському районі Дніпропетровської області загинули дві людини, ще один поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС у Дніпропетровській області.

Зазначається, що у Великомихайлівській громаді Синельниківського району загинули чоловік та жінка. 19-річна дівчина перебуває в лікарні у важкому стані.

Також був "приліт" до Зайцівської громади. Дані про масштаби руйнувань з'ясовуються.

Рятувальники повідомляють, що ракетами ворог влучив по енергетичній інфраструктурі області. Сталися пожежі. У деяких громадах зникло світло. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Також за добу 7 ракет над Дніпропетровською областю збили підрозділи Повітряного командування "Схід".

В результаті ракетного удару по центру Дніпра минулої ночі пошкоджено 33 приватних будинки і багатоповерхівок

Нагадаємо, в результаті ракетної атаки окупантів по Харкову загинув працівник підприємства, ще один отримав травми.

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