Окупанти за ніч шість разів вдарили по Нікопольському району: є руйнування

Фото: окупанти за ніч шість разів вдарили по Нікопольському району (Воєнтв)

Російські війська протягом ночі шість разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог застосував "Урагани", "Гради" і важку артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко в Telegram.

Ворожі удари припали по Нікополю, Красногригорівській та Марганецькій громадам. Постраждалих внаслідок обстрілів немає. "Пошкоджено 16 багатоповерхових і приватних будинків, стадіон, господарські будівлі та газопроводи. Масштаби пошкоджень уточнюються", - розповів Резніченко. Фото: наслідки нічного обстрілу Нікопольського району (t.me/dnipropetrovskaODA) В інших районах ніч пройшла з сиренами, проте обійшлося без атак.