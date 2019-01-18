Клімкін: звичайний візовий режим з РФ працювати не буде

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Для впровадження біометричного режиму не вистачає політичного рішення

Звичайний візовий режим для громадян Російської Федерації працювати не буде, і Україні слід ввести саме біометричний. Про це на прес-конференції за підсумками роботи дипломатів в 2018 році заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент РБК-Україна.

На його думку, звичайний візовий режим з Росією буде малоефективним.

"Якщо і приймати рішення про введення візового режиму з Росією, то це має бути тільки біометричний візовий режим", - зазначив Клімкін.

За його словами, для впровадження біометричного режиму до роботи потрібно залучити до 70 консулів. Він також підкреслив, що впровадження такої системи вимагає політичного рішення.

Нагадаємо, раніше Клімкін заявляв, що не виключає введення біометричного візового режиму з РФ.

"Зараз ми дивимося, як працює біометрика, бази даних. Не виключено, що і біометричний візовий режим з РФ прийде. Це таке серйозне рішення", - зазначив він.

Зазначимо, перед Новим роком Україна продовжила обмеження на в'їзд громадян Російської Федерації.