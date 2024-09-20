​Правительство Норвегии предлагает увеличить помощь Украине

По его словам, в целом правительство предложило увеличить рамки программы Нансена в поддержку Украины до 135 млрд норвежских крон (11,5 млрд евро).

Программу также хотят продлить на три года - с 2027 до 2030 года.

"Мы предложили ввести нижний предел для нашей поддержки Украины, где 15 млрд норвежских крон будут составлять основу поддержки ежегодно, вместо потолка в 75 млрд норвежских крон для всей программы", - пояснил Стере.

Он отметил, что это позволит в случае необходимости увеличивать помощь Украине и дважды в год будет возможность пересмотреть вопросы дополнительных ассигнований.

Стере добавил, что невозможно спрогнозировать, что произойдет в ближайшем будущем, поэтому важно, чтобы программа поддержки была гибкой - если, например, потребуется сосредоточиться на восстановлении, то средства направят на это направление.