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Не "русский мир": что на самом деле означает двуглавый орел на Софии Киевской

Фото: знак византийской династии Палеологов на Софии Киевской (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Михаил Шилин, Василина Копытко

На колокольне и Царских воротах Софии Киевской есть изображение двуглавого орла, вокруг которого существуют спекуляции, что это якобы маркер "русского мира". Но на самом деле это не так.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала генеральный директор заповедника "София Киевская" Неля Куковальская.

"Россияне ничего своего не имеют, они все воруют, как и символ Вселенского Патриархата. Дело в том, что с последней наследницей Византийского двора София Палеолог, которая вышла замуж за Ивана III, в Московию попал династический знак Палеологов - двуглавый орел", - сказала Куковальская.

По ее словам, когда-то и Анна Порфирородная (жена киевского князя Владимира, - ред.) привезла королевскую корону Владимиру Крестителю, после чего на монетах его начали изображать в короне. Царские регалии имели право унаследовать только сыновья Владимира от его брака с Анной - Борис и Глеб. А сыновья Владимира от других женщин не имели такого права.

Когда Борис и Глеб погибли, никто из других сыновей Владимира не посягал на царские регалии. И в России, когда умерли сыновья Ивана Грозного - внука Софии Палеолог - преемники уже не имели права пользоваться двуглавым орлом.

"Но московиты, как всегда, нарушили устоявшиеся мировые традиции, узурпировав этот символ", - добавила Куковальская.

Двуглавые орлы в Киеве

Время от времени символы с двуглавыми орлами, которые расположены на памятниках архитектуры, привлекают внимание общественности как символы "русского мира". Историки объясняют, что следует различать, где двуглавый орел является символом бывших оккупантов, а где - знаком православной церкви. И соответственно уничтожать все, что связано с символикой оккупации Украины - это приравниваться к варварам, которые не мешают на сохранение памятников и культуры.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина Неля Куковальская рассказала о легендарной библиотеке Ярослава Мудрого и о том, как россияне пытаются забрать себе мощи киевского князя, которые могут находиться в США.

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КиевСофия Киевская