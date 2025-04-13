"Россияне ничего своего не имеют, они все воруют, как и символ Вселенского Патриархата. Дело в том, что с последней наследницей Византийского двора София Палеолог, которая вышла замуж за Ивана III, в Московию попал династический знак Палеологов - двуглавый орел", - сказала Куковальская.

По ее словам, когда-то и Анна Порфирородная (жена киевского князя Владимира, - ред.) привезла королевскую корону Владимиру Крестителю, после чего на монетах его начали изображать в короне. Царские регалии имели право унаследовать только сыновья Владимира от его брака с Анной - Борис и Глеб. А сыновья Владимира от других женщин не имели такого права.

Когда Борис и Глеб погибли, никто из других сыновей Владимира не посягал на царские регалии. И в России, когда умерли сыновья Ивана Грозного - внука Софии Палеолог - преемники уже не имели права пользоваться двуглавым орлом.

"Но московиты, как всегда, нарушили устоявшиеся мировые традиции, узурпировав этот символ", - добавила Куковальская.