Не “русскій мір”: що насправді означає двоголовий орел на Софії Київській

“Росіяни нічого свого не мають, вони все крадуть, як і символ Вселенського Патріархату. Річ у тім, що з останньою спадкоємицею Візантійського двору є Софія Палеолог, яка вийшла заміж за Івана ІІІ, в Московію потрапив династичний знак Палеологів - двоголовий орел”, - сказала Куковальська.

За її словами, колись і Анна Порфірородна (дружина київського князя Володимира, - ред.) привезла королівську корону Володимиру Хрестителю, після чого на монетах його почали зображати у короні. Царські регалії мали право успадкувати лише сини Володимира від його шлюбу з Анною - Борис і Гліб. А сини Володимира від інших жінок не мали такого права.

Коли Борис і Гліб загинули, ніхто з інших синів Володимира не зазіхав на царські регалії. І в Росії, коли померли сини Івана Жахливого (росіяни називають його "Грозним") - онука Софії Палеолог - наступники вже не мали права користуватись двоголовим орлом.

“Але московити, як завжди, порушили усталені світові традиції, узурпувавши цей символ”, - додала Куковальска.