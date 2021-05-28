ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Розсилали по пошті: у Києві викрили групу на підробці посвідчень водія

Новость на русском →
П'ятниця 28 травня 2021 12:44
Розсилали по пошті: у Києві викрили групу на підробці посвідчень водія Фото: у Києві виготовляли підроблені посвідчення водія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві правоохоронці виявили організовану групу, яка виготовляла та збувала підроблені посвідчення водія. Вартість одного посвідчення оцінили в 220 доларів.

Про це повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Так, у злочинній групі були троє людей. Її очолив раніше неодноразово судимий житель Києва.

Зловмисники розміщували оголошення в соцмережах, де шукали майбутніх клієнтів. Посвідчення водія виготовляли та надсилали поштою.

Для надання підробленим посвідченням вигляду автентичності учасники групи придбали спеціальну плівку, яка містила відповідні голографічні захисні елементи, які наносились на документ.

У ході досудового розслідування встановили низку фактів продажу посвідчень та провели обшуки, в ході яких вилучили техніку для виготовлення підроблених документів та рулони захисної стрічки із захисними голографічними елементами.

Організатор втік. Його оголосили в розшук. Про підозру йому повідомили заочно.

Крім того, повідомлено про підозру 24-річній мешканці міста Києва, яка безпосередньо виготовляла підроблені офіційні документи за дорученням організатора.

Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199 Кримінального Кодексу України, санкція яких передбачає покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Раніше СБУ виявила підробку тестів на коронавірус. Зловмисники "співпрацювали" з приватними лабораторіями і "якісно" підробляли результати тестів.

Нагадаємо, що прикордонники не пустили в Україну 35 білорусів, у яких були фейковий COVID-довідки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події подделка водительские права мошенничество
NEWS
Україна закриває небо для білоруських літаків з 29 травня
Україна закриває небо для білоруських літаків з 29 травня
DAILY
Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна