У Миколаєві СБУ викрила чиновників "Укрзалізниці" на масштабному розкраданні дизпалива

У Миколаєві Служба безпеки України затримала посадовців "Укрзалізниці", котрі систематично зливали з локомотивів по 100-150 тонн дизельного палива, а потім незаконно збували його.

Про це повідомила прес-служба СБУ .

"Служба безпеки України у Миколаєві затримала посадовців Укрзалізниці. Вони щомісяця зливали з локомотивів 100-150 тонн дизпалива і незаконно продавали його. Щомісячно ділки завдавали збитків до 50 тисяч доларів. Нестача пального могла призвести до зривів перевезень залізничним транспортом", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що посадовці, за попередньою змовою з представниками кримінального середовища, організували механізм викрадення паливно-мастильних матеріалів держтовариства, а дизпаливо збували через підконтрольні АЗС.

За наявною інформацією, угруповання діяло з грудня минулого року. Правоохоронці затримали сімох учасників угруповання. Серед них три посадовці Укрзалізниці та чотири представника кримінальних кіл.