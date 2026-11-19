По словам президента, сотрудничество Европы, Украины и США на переговорном треке становится более тесным. Киев изначально настаивал именно на таком формате.

"Изначально Украина выступала за такой подход - максимальную координацию между нами во всем, что касается европейской и украинской безопасности и будущего", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно стороны говорили о гарантиях безопасности, которые должны стать реальным сдерживанием России.

Украина рассчитывает, что Вашингтон поможет как можно быстрее собрать первую многостороннюю встречу переговорных команд, где Европа будет представлена полноценно. Участники уже обсудили возможные параметры такого формата и повестку дня.

Зеленский объяснил, что Киев настроен на быструю работу: чем активнее идет диалог, тем больше шансов на реальный прогресс. Он также поблагодарил США, Европу и других партнеров за помощь.