Никаких решений по войне в Украине не будут приняты без консультаций с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Я не приму никаких окончательных решений по войне в Украине без консультаций с Зеленским", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня, 19 ноября, Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин встретились в Шэньчжэне. Часть их заявлений касалась и войны в Украине.

Трамп отмечал важность диалога, поскольку "мир никогда не достигался отказом от переговоров". Он также выразил надежду, что стороны конфликта хотели бы видеть его завершение.

Кроме того, Путин во вступительном слове на встрече с Трампом и Си Цзиньпином также упомянул о войне.