После разговора с Путиным Трамп надавил на Европу из-за помощи Украине, - Politico
Президент США Дональд Трамп во время неожиданного телефонного разговора с европейскими лидерами поставил под вопрос целесообразность дальнейшей многомиллиардной военной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По данным издания, в четверг, 19 ноября, Трамп позвонил по телефону на закрытую встречу европейских союзников Киева, которая проходила в Берлине.
Разговор состоялся с борта самолета Air Force One всего через несколько часов после того, как американский лидер завершил саммит с российским диктатором Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.
В ходе обсуждения президент США подверг резкой критике расходы на поддержку Украины.
Как рассказали четверо осведомленных европейских чиновников, Трамп скептически высказался по поводу дальнейшей помощи Киеву со стороны так называемой "Коалиции желающих".
Один из присутствующих на встрече чиновников отметил, что Трамп говорил в общем ключе и призвал партнеров прекратить финансирование войны, аргументируя это большим количеством погибших.
Также глава Белого дома заявил европейским лидерам, что Владимир Путин якобы серьезно настроен на мирные переговоры и готов к заключению соглашения.
В самом Белом доме этот телефонный разговор пока официально не комментировали.
Напомним, 19 ноября президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели двустороннюю встречу в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.
В начале переговоров американский лидер назвал Путина своим другом и выразил надежду на продуктивный разговор.
По итогам переговоров в Кремле заявили, что стороны обсудили войну в Украине и двусторонние отношения, однако встреча завершилась без совместных заявлений для прессы.
Помощник диктатора Юрий Ушаков заверил, что важные решения на двустороннем уровне не принимались, поскольку лидеры готовились к трехстороннему саммиту с участием главы КНР Си Цзиньпина.