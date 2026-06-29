РФ подвинула дедлайн захвата Донбасса на 31 декабря, но и он не окончательный, - Зеленский

Россия планирует захватить Донецкую область до 31 декабря этого года. Кремль переносил этот дедлайн уже 15 раз.

Глава государства подчеркнул, что после полномасштабного вторжения Россия определяла 15 сроков захвата Донецкой области.

"Политическое руководство России постоянно грезит Донбассом. Уже 15 раз был этот бред у них - как будто они полностью захватят Донбасс", - сказал президент.

Он напомнил, что в 2022 году были сроки до 31 марта, затем до 9 мая, 1 июня, 15 сентября, 31 декабря. В 2023 году российский диктатор определил два других срока захвата Донбасса: до 1 марта, а затем до 31 декабря.

"Двадцать четвертый год - опять такие два срока. В 25-м году, когда россияне пытались убедить президента Трампа, что Украина вроде бы упадет, было уже три срока - крайние даты для захвата Донбасса, а именно: до 1 сентября, до 1 декабря и до 25 декабря", - отметил Зеленский.

Дедлайны России 2026 года

Он подчеркнул, что в 2026 году Кремль снова переносил дату захвата Донецкой области. Сначала россияне планировали оккупировать Донбасс до 31 марта, затем до 1 сентября, а теперь установили дедлайн на 31 декабря.

"Если Россия не завершит свою войну, то и этот крайний срок им снова придется переносить. Если Путин хочет положить еще миллион своих солдат, чтобы дальше биться об эту стену, то миллиону этих россиян, которые пока не мобилизованы в российскую армию и спорят в очередях за бензином, следует подумать, что их ждет дальше", - сказал президент.

Зеленский заметил, что Украина дала стране-агрессору все предложения, чтобы завершить эту войну, но Москва каждый раз отказывается. Он заявил, что накануне снова прозвучало четкое желание РФ воевать, и добавил, что "нужно больше препятствий для желания воевать дальше".