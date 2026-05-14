В "Дії" запустили новые услуги для родителей и детей: что теперь можно оформить онлайн

В "Дія" появились новые услуги для родителей и детей. Теперь можно онлайн оформить налоговый номер для ребенка и получить электронную карточку налогоплательщика.
Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на публикацию "Дії"
Как пояснили в "Дії", ранее для получения налогового номера родителям нужно было лично обращаться в налоговую службу и подавать документы офлайн. Теперь заявление можно подать в несколько кликов через приложение.
После получения налогового номера (РНУКНП) пользователи также могут оформить е-Карту налогоплательщика для себя или ребенка от 14 лет. Документ будет доступен в цифровом формате в приложении.
В "Дії" отметили, что электронная карта может пригодиться в случае потери или повреждения бумажного документа. Данные при этом автоматически будут обновляться в реестре налоговой службы.
Украина продолжает расширять перечень государственных услуг в цифровом формате через приложение Дія. Ранее уже запустили электронные документы, услуги для водителей, бизнеса и родителей, а также возможность получать ряд государственных сервисов онлайн без посещения госучреждений.
Также мы сообщали что, в Дії запустили ИИ-ассистента Дія.AI, который помогает пользователям оформлять документы через чат. В частности, сервис позволяет получить выписку о месте проживания, а также быстро оплатить штрафы ПДД без поиска нужных разделов в приложении.
Кроме того, в Украине уже продолжается реализация экспериментального проекта "Базовая социальная помощь". Подать заявку на получение выплаты граждане также могут онлайн через приложение.