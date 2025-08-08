"Честь и слава!": Буданов обратился к связистам в их профессиональный праздник

В Украине 8 августа отмечают День войск связи - подразделений, которые обеспечивают надежную коммуникацию между всеми звеньями армии. Именно они отвечают за передачу критически важной информации на фронте, что помогает спасать жизни, координировать наступления и сдерживать врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.

"Ежегодно 8 августа Украина отмечает День войск связи. Современная технологическая война и, соответственно, разведка - немыслимы без работы связистов", - подчеркнул Буданов. Он отметил, что его слова уважения и благодарности адресованы всем причастным к этому сверхважному делу в рядах ГУР и всех Сил безопасности и обороны Украины - каждому и каждой, кто выстраивает, обслуживает и защищает сложные, изящные механизмы и сети, которые обеспечивают управляемость войском, а значит - позволяют сражаться с российскими оккупантами эффективно и наносить им как можно более ощутимые потери.



"Связь на войне - как сердечно-сосудистая система: обеспечивает круговорот критически важных данных, и это буквально помогает спасать жизни наших воинов. Именно поэтому среди первейших задач подразделения, которое заходит в сектор - наладить надежную связь. Нет связи - не будет дела", - отметил глава ГУР.



Буданов отметил, что украинские связисты берегут слово и сигнал, когда военные других подразделений в обороне и в наступлении, когда эвакуируют раненых с поля боя, когда движутся морем, воздухом или разными дорогами в нужную точку на карте, чтобы уничтожить оккупантов или их военные объекты.



"Честь и слава украинским связистам! Уважение всем, кто погиб при защите Украины на войне с Россией. Продолжаем борьбу! Слава Украине!", - подытожил он.